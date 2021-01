I dubbi di Friedkin, Fonseca rilancia

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Nei pensieri di Paulo Fonseca c’è solo l’imperativo di voltare pagina, di cercare di ripartire, come la Roma ha sempre fatto dopo altre sconfitte rovinose.

Venerdì sera, Dan e Ryan Friedkin sono rimasti nella saletta davanti allo spogliatoio. Scuri in volto, le mascherine non riuscivano a nascondere la loro delusione. Davanti al monitor hanno voluto rivedere gli errori della Roma. Per loro è stato un brutto colpo e devono rivedere i loro programmi per il futuro.

I Friedkin sono venuti a Roma per vincere. Sono pronti a porre le condizioni perché la Roma entro tre anni possa conquistare un trofeo: già dalla prossima sessione di mercato saranno messi in preventivo ingenti investimenti. La qualificazione in Coppa Italia, domani, è fondamentale. Guai a sbagliare contro lo Spezia, che la Roma affronterà poi anche sabato in campionato.