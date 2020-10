I baby Ibanez e Kumbulla: in difesa è il tempo degli esami

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il futuro di Ibanez e Kumbulla è dalla loro parte, ma probabilmente anche il presente che per la Roma significa Europa League. Smalling sarà assente ed è a rischio anche per il campionato contro il Milan, a questo si aggiunge che in coppa mancherà anche Mancini per squalifica. La prova del nove per Ibanez e Kumbulla è dietro l’angolo, sia che Fonseca decida di giocare a tre che a quattro. Soprattutto con quest’ultima scelta sarebbe una responsabilizzazione grande per una coppa di ragazzi. Le loro caratteristiche appaiono perfette per giocare insieme. Ibanez è veloce, tecnico e non manca di aggressività. Anche Kumbulla ha il ghigno del marcatore che serve per blindare il reparto. Nel finale della partita contro il Benevento Fonseca ha scelto di tornara a tre e lo ha fatto arretrando Cristante dando un segnale chiaro. Col Milan, poi, se non dovesse recuperare Smalling, per i due ragazzi sarebbe un vero e proprio esame di maturità contro Ibrahimovic.