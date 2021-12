I baby giallorossi in Coppa Italia: sfida al Cosenza

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Scatta l’avventura in Coppa Italia per la baby Roma, l’unica realtà imbattuta nel campionato Primavera 1. La missione, chiara e limpida, è di arrivare il più lontano e in alto possibile anche in questa competizione.

L’ostacolo si chiama Cosenza, undici che nel turno precedente ha fatto fuori a sorpresa il Napoli. La gara, in programma stamattina al Tre Fontane (ore 11), è valida per gli ottavi di finale: chi passa affronta la vincente di Juventus-Lazio nei quarti di finale.

Probabile un leggero turn over da parte di Alberto De Rossi che quindi potrebbe dare spazio agli elementi meno utilizzati finora, come per esempio Di Bartolo o Louakima. Anche perché domenica c’è la Sampdoria in campionato. In difesa si dovrebbe rivedere Morichelli, assente nelle ultime uscite causa squalifica. Dietro le scelte sono limitate per i forfait di Vicario e Feratovic, che comunque dovrebbero tornare a disposizione a dicembre.

Sulla fascia si candida per una maglia Oliveras: dopo due spezzoni di gara post infortunio, lo spagnolo potrebbe partire dal primo minuto per mettere altra benzina nelle gambe. In attacco il quadro è da decifrare. Del reto, non mancano giocatori dell’Under 18 che possono dare il cambio e Voelkerling Persson e Cherubini le punte che al momento sono titolari nello scacchiere di De Rossi.