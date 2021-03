I 4 giorni della Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – In quattro giorni, da oggi a domenica, la Roma si gioca la stagione. Paulo Fonseca non può sbagliare in condizioni non facili e con tanti ostacoli. In vista di due match importanti contro Shakhtar e Napoli i giallorossi dovranno fare a meno di giocatori importanti come Smalling, Veretout, Zaniolo e Mkhitaryan. Altri come Mancini e Dzeko non sono al top, così come Spinazzola e Pellegrini. Insomma la Roma è stanca ma non può sbagliare.

Stasera ci sarà un po’ di turnover grazie soprattutto al 3-0 dell’andata. Se la Roma dovesse passare sarebbe un nuovo record: i giallorossi infatti non sono mai arrivati ai quarti di finale di Europa League da quando nel 2009 è subentrata alla Coppa Uefa. La partita che conta di più probabilmente però è quella di domenica contro il Napoli. Con la sconfitta di Parma la Roma è scivolata al sesto posto in classifica a quota 50 come i partenopei. Insomma un vero e proprio scontro diretto per la corsa Champions.

Il Napoli però avrà una settimana per preparare questo match delicato, mentre la Roma solo due giorni. La società giallorossa ha protestato con la Lega per far spostare la gara ma è stato inutile. Un altro elemento per invelenire la sfida Champions.