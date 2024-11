Hummels: “Sul gol avrei potuto fare meglio, ho bisogno di giocare. Sto lavorando per tornare in forma”

Mats Hummels ha commentato la sconfitta di 1-0 contro il Napoli. Queste le parole del difensore della Roma, entrato sfortunatamente di nuovo in una rete subita. Di seguito le dichiarazioni del tedesco.

HUMMELS A DAZN

Come sta andando la tua avventura alla Roma? È solo la tua seconda presenza.

“Ho visto una buona squadra. Quello che sto vedendo in generale mi fa pensare che da qui in avanti la Roma migliorerà e sara una squadra diversa. Le cose non stanno andando bene certo, era la mia seconda partita, ho bisogno di giocare, di mettere minuti nelle gambe per tornare nella migliore condizione”.

Puoi aiutarci a ricostruire cosa è successo sul gol di Lukaku? Pensavi potesse arrivarci Svilar? O la palla era lunga per te?

“Ho già rivisto quest’occasione per capire meglio cos’è successo perché dal campo avevo la sensazione che potessi arrivare sul pallone ma avevo anche la sensazione che potesse arrivare anche Mile, non volevo fare autogol ma era una palle difficile, e veloce. Messa bene, posso concludere dicendo che forse non ho difeso al meglio ma era una palla molto difficile da difendere”.