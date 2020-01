LIVE – Roma-Juventus, le formazioni ufficiali. Nessun cambio modulo, Zaniolo-Pellegrini-Perotti dietro a Dzeko. Florenzi terzino

Pagine Romaniste (dallo Stadio Olimpico D.Moresco – L.Fantoni) – Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, la Roma tenterà di rialzarsi con la Juventus di Maurizio Sarri. Fonseca ha pensato al cambio modulo, ma ha confermato il solito 4-2-3-1. In porta c’è Pau Lopez, con Smalling e Mancini che avranno il compito di difendere la porta dello spagnolo. Ai loro lati agiscono Florenzi e Kolarov con Veretout e Diawara che invece occupano la zona mediana del campo. Davanti Edin Dzeko, con Zaniolo, Pellegrini e Perotti che supporteranno il bosniaco nelle fasi d’attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Bruno Peres, Spinazzola, Cetin, Cristante, Under, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Santon, Fazio, Zappacosta, Pastore, Kluivert, Mkhitaryan.

Diffidati: Pellegrini, Florenzi, Kolarov.

Squalificati: –

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Danilo, Can, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Pjaca.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Indisponibili: Khedira, Chiellini.

Diffidati: –

Squalificati: Bentancur.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Meli-Fiorito.

IV uomo: Giacomelli.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paganessi.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 20.08 – In campo anche la Roma.

Ore 20.06 – Juventus in campo per il riscaldamento.

Ore 19.57 – Arrivano anche i portieri della Roma.

Ore 19.54 – In campo i portieri della Juventus.

Ore 19.37 – La formazione della Juventus.

Ore 19.34 – Le due squadre sono arrivate allo Stadio.

Ore 19.24 – La formazione ufficiale della Roma.