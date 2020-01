Higuain è affaticato ma c’è ottimismo

Tutti in gruppo, a parte i lungodegenti Khedira e Chiellini, ai quali si è aggiunto Gonzalo Higuain. Durante l’allenamento di ieri della Juventus, l’attaccante argentino ha svolto attività personalizzata mentre i compagni facevano parte atletica, tattica e partitella finale. Colpa di un leggero affaticamento alla coscia sinistra che però non preoccupa più di tanto Maurizio Sarri. Il giocatore verrà valutato di nuovo in giornata. Per il resto il tecnico toscano sta pensando di riproporre Ramsey sulla trequarti e anche Rabiot è candidato a una maglia da titolare a centrocampo. In difesa Demiral è in vantaggio su De Ligt. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.