Il Tempo (M. Cirulli) – Ranieri avrà pochissimo per preparare la sfida con il Tottenham. Il tecnico, dopo la sconfitta con il Napoli, ritroverà già stamattina i calciatori a Trigoria prima della trasferta di giovedì. Il quesito più rilevante riguarda Paulo Dybala e la sua condizione fisica. Ranieri spera inoltre di ritrovare Hermoso: lo spagnolo è fermo da più di 20 giorni, ma giovedì dovrebbe tornare tra i convocati. Difficilmente sarà disponibile Alexis Saelemaekers, che prosegue il recupero e spera di sedere in panchina nella prossima giornata contro l’Atalanta. Con la Dea sicuramente non ci sarà Pisilli: diffidato, ha rimediato un cartellino giallo a metà secondo tempo.

Foto: [THOMAS COEX]/[AFP] via [Getty Images]