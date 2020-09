LIVE – Hellas Verona-Roma 0-0, inizia il match

Pagine Romaniste – Torna la Serie A. La Roma scenderà in campo alle 20.45 contro l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi per la prima giornata di campionato 2020/2021. In attesa che si concludano le ultime operazioni di calciomercato e si delinei la nuova rosa della squadra, Paulo Fonseca schiera Antonio Mirante tra i pali al posto di Pau Lopez, davanti a lui conferma la difesa a 3 composta da Mancini, Cristante e Ibanez. A centrocampo la coppia Diawara-Veretout, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, in attesa del rientro di Bruno Peres. Parte dalla panchina Edin Dzeko, al suo posto ci sarà Mkhitaryan, con Pedro e Pellegrini alle sue spalle.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine.

A disposizione: Berardi, Pandur, Dawidowicz, Casale, Ilic, Rüegg, Bocchetti, Barak, Lovato, Stepinski, Udogie.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Benassi, Lazovic, Magnani.

Allenatore: Juric.

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.

A disposizione: Pau Lopez, Boer, Santon, Calafiori, Kumbulla, Villar, Perez, Kluivert, Antonucci, Dzeko.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Bruno Peres, Pastore, Perotti, Zaniolo.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Preti- Rossi L.

IV Uomo: Giua.

VAR: Irrati.

AVAR: Tolfo.

Marcatori:

Ammoniti: Danzi (V).

Espulsi:

Note:

PRE-PARTITA

Ore 20.19 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.53 – La formazione del Verona.

Ore 19.30 – L’11 della Roma.