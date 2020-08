Mert Cetin non è ancora ufficialmente un calciatore dell’Hellas Verona. Nonostante ciò Juric lo ha convocato per il ritiro in Val Gardena. Il Verona ha potuto fare ciò in tranquillità, perché, come specificato nella nota del club con l’elenco dei convocati, la Roma ha dato il nullaosta al difensore per potersi allenare sotto la guida del tecnico gialloblù.