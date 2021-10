Continua il giro di partite delle Nazionali. Oggi è toccato ad Amadou Diawara che nella partita Guinea-Sudan è partito titolare. Il match è valido per le qualificazioni ai mondiali in Qatar nel 2022 ha visto il centrocampista della Roma giocare per tutti i 90 minuti. Il match è terminato 2-2 con la Guinea che si è fatta recuperare per ben due volte.