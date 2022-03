Guinea, annullata l’amichevole con lo Zambia: Diawara rientra a Roma

Amadou Diawara torna a Roma. Il centrocampista giallorosso rientrerà nella capitale dopo che l’amichevole tra la Guinea e lo Zambia è stata annullata. Diawara potrebbe rientrare lunedì prossimo.

I giocatori dello Zambia non hanno infatti ricevuto il visto necessario per entrare in Francia – la gara era in programma martedì 29 marzo a Parigi – e non è possibile dunque lo svolgimento della partita. Diawara potrebbe essere a Roma lunedì prossimo.

Si svolgerà invece il match di domani contro il Sudafrica a Kortrijk. Nella squadra della cittadina fiamminga, tra l’altro, vi milita Bryan Reynolds, in prestito dalla Roma.