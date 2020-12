Guaio Correa, rischio derby

Corriere dello Sport (D.Rindone) – Gli esami per Correa hanno accertato l’elongazione del soleo, è la forma più lieve di lesione muscolare, ma il muscolo interessato è il nemico più subdolo. Se non viene trattato accuratamente provoca lunghi stop, anche di un mese. Correa si è fatto male contro il Milan nella partita che per lui è durata 32 minuti.

Leggi anche: Il derby si giocherà il venerdì. Mai successo in 91 anni

Era già a rischio contro il Napoli e infatti finì ko nel pre partita. Salterà la partita contro il Genoa e ora è a rischio anche il derby del 15 gennaio. Non ci sono certezze, verrà rivalutato tra una settimana.