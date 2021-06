Gravina: “Juventus? Nessuno impedisce di creare un proprio campionato, ma fuori dal nostro sistema”

Intervenuto in conferenza stampa, il numero uno della Figc Gabriele Gravina è tornato a parlare del tema Superlega. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Juventus?

Il calcio italiano non deve rinunciare al rispetto delle regole, innanzitutto. Valgono per tutti, anche per la Juventus, innanzitutto per la Juventus che è il club italiano più titolato e con più tifosi.