Il presidente della Figc Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa. Tra gli argomenti trattati le possibili conseguenze dell’emergenza del Coronavirus sul mondo del calcio italiano. Ecco le sue parole:

“Tutti si fermano e il calcio no? Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline. Il calcio ha una sua specificità, lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico”.