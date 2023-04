Si celebra oggi l’edizione 2023 del Gran Galà del Calcio, organizzato da ADICOSP, presso le sale del Radisson Blu GHR Hotel di Roma. Per i giallorossi tra i migliori talenti premiati c’è Volpato. Il numero 62 riceve il premio come miglior giocatore Under 19. Queste le sue dichiarazioni:

“Premio importante per me. Primo gol sotto la Sud? Ero emozionato, i tifosi della Roma sono speciali“.