Gotti: “La Roma ha vinto contro tutte le squadre dal decimo posto in giù. Fonseca tra i migliori”

Corriere dello Sport (A. Barbano) – L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Tra gli argomenti trattati anche il match di domani contro la Roma. Ecco le sue parole:

Quale sarà il suo piano B contro la Roma?

Sto studiando la contromisura per una gara non facile. La Roma ha vinto contro tutte le squadre dal decimo posto in giù. Il nostro ranking non ci sottrae, sulla carta, a questa previsione.

Le fa più paura l’attacco con Dzeko o con Mayoral?

Conoscevo poco lo spagnolo, mi ha fatto un’ottima impressione. Ma considero Dzeko ancora uno dei centravanti più forti della Serie A. Non ho paura, ma grande rispetto. Per una squadra che ha uomini come Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout. E un allenatore come Fonseca, che considero tra i migliori.