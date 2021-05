Gli uomini di Roma: Mou decide

Il Corriere Dello Sport (R.Maida, F.M.Splendore) – José Mourinho ha guardato e riguardato il derby, ha scavato a fondo nei pregi e difetti della Roma e si è fatto un’idea su come e dove intervenire. Tra veterani orgogliosi e giovani ambiziosi, quattro personaggi si sono conquistati la sua attenzione nella vittoria contro la Lazio. Il primo, anche senza segnare, è stato Dzeko. Decisivo sul primo gol, partecipativo e pieno di miele dialettico nei confronti dell’allenatore che verrà. Tiago Pinto nel frattempo sta cercando un’altra punta centrale, ha sondato Belotti e si è interessato ad André Silva dell’Eintracht e al nazionale svedese Isak della Real Sociedad.

Leggi anche: Kumbulla, il derby vinto due volte

Il secondo capitolo riguarda Mkhitaryan: la decisione sul rinnovo spetta a lui. Un colloquio con Mourinho, dopo i dissapori di Manchester, potrebbe essere propedeutico all’eventuale prolungamento del rapporto. Poi c’è Darboe, che ha incassato i complimenti del futuro tecnico, al quale è piaciuto tantissimo. Il rinnovo e l’adeguamento del contratto da settore giovanile erano già in programma e a fine stagione andrà in ritiro con Mou che lo valuterà da vicino. Infine Fuzato, a cui il derby ha dato una nuova possibilità e un futuro da scrivere. Ovviamente poi Mourinho aspetta, e tanto, Zaniolo, che sarà in campo per la preparazione estiva.