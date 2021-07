Gli azzurri vogliono Spinazzola a Wembley per la finale dell’Europeo

Il Tempo (E. Zotti) – Adesso Leonardo Spinazzola pensa soltanto a rientrare il prima possibile. Dopo essersi sottoposto all’intervento per la ricostruzione del tendine d’Achille, a comunicare l’esito dell’operazione – svolta in Finlandia dal dottor Lempainen con la supervisione del prof. Orava – ci ha pensato direttamente il terzino della Roma che ha rassicurato tutti con un post su Instagram: “Intervento riuscito perfettamente. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown, ci vediamo presto!”. Già oggi il classe ’93 potrebbe rientrare nella Capitale per iniziare il lungo percorso di riabilitazione previsto per questo tipo di infortunio. Per rivederlo correre sul campo ci vorranno cinque o sei mesi, a cui ne andranno aggiunti almeno altri due per ritrovare una forma ottimale. In caso di passaggio del turno è possibile che Spinazzola raggiunga il gruppo a Londra per assistere alla finale di Wembley: se l’Italia dovesse portare a casa l’Europeo, non potrebbe esserci tributo migliore che far alzare la coppa ad uno dei giocatori che ha contribuito maggiormente al percorso della squadra di Mancini.