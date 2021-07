Gli azzurri a Leo: “Vieni a Londra assieme a noi”. E Spina ci prova

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Spinazzola il sorriso non l’ha perso neppure stavolta, nonostante il terribile infortunio al tendine d’Achille. Il viaggio in Finlandia, dopo il consulto serale con il Professor Orava, avrà la sua ragion d’essere oggi quando il terzino sarà operato. Superata la burocrazia anti-Covid Spinazzola e la moglie, accompagnati dal Dottor Manara, si sono specchiati persino nello sconcerto di un addetto all’aeroporto che ha sussurrato: “Ci sono rimasto malissimo“, ricevendo dal giallorosso un sorriso e una frase serena: “Andiamo avanti“. Un gruppo granitico quello del ct Mancini che viene dimostrato anche da Barella e Chiesa: “Cercheremo di renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare insieme a lui“. Se tutto andrà come deve andare già domani sera Spinazzola, che accusa un dolore tutto sommato modesto al tendine rotto, potrebbe tornare in Italia e tifare gli Azzurri dalla TV. Se la Spagna farà la fine di Austria e Belgio allora si allestirà un volo per raggiungere Londra. Intanto ha parlato anche José Mourinho: “E’ una terribile perdita per Mancini, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi“.