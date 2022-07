Giuntoli: “Dybala non era un’opportunità per il Napoli”

Paulo Dybala è pronto a firmare per la Roma dopo aver vinto la sfida col Napoli per ingaggiare il fantasista. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro commentando anche la trattativa con l’argentino ex Juve. Queste le sue parole:

“Col passare del tempo pensavamo potesse essere un’opportunità – le parole del dirigente azzurro – Abbiamo parlato con i suoi agenti, non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e forse lo stesso vale per lui”.