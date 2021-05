Giuffredi: “Veretout felice di lavorare con lo Special One”

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma, svogliata nel primo tempo di San Siro, fa pensare a una squadra da rifondare in vista dell’arrivo di Mourinho. Molti giocatori avranno nuovi stimoli con lo Special One, uno di questi è Veretout, assente per infortunio in questo deprimente finale di campionato. Ieri il suo procuratore, Mario Giuffredi, è tornato a parlare del centrocampista francese.

Leggi anche: Anna Frank, gli avvocati degli ultrà contro il legale di origine ebraica

Veretout ha manifestato la sua intenzione di restare, ma tra Giuffredi e Tiago Pinto c’è un discorso avviato per il rinnovo del contratto. Ieri l’agente ha detto: “Il futuro di Veretout lo affronteremo a fine campionato, non conosco il pensiero di Mourinho su di lui. So per certo che Veretout sarebbe entusiasta di lavorare con lo Special One“. La Roma, nel frattempo, è sempre alla ricerca del portiere: tra i profili valutati c’è quello di Musso dell’Udinese, Maignan del Lille, Rui Patricio del Wolverhampton e Sommer del Borussia Moenchengladbach.