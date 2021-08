Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni assunte in merito alla prima giornata di Serie A. Per quanto concerne la Roma è da registrare l’espulsione di Zaniolo che salterà la sfida contro la Salernitana, come anche, dal lato opposto, quella di Strandberg. Due giornate di squalifica a Osimhen (Napoli) “per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Salta Genoa e Juventus.