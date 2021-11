Con la conclusione dell’undicesima giornata di Serie A, arrivano anche le disposizioni del Giudice sportivo. Per la Roma un turno di stop per Jordan Veretout che salterà dunque la prossima partita contro il Torino. Il francese, a pochi minuti dalla fine del primo tempo contro il Genoa, è stato sanzionato da Massimiliano Irrati per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Si complica così la situazione per Mourinho al centro del campo. Prima sanzione anche per Felix Afena-Gyan.