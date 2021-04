Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Diawara

Il Giudice Sportivo ha reso note, tramite un comunicato sul sito della Lega Serie A, le decisioni prese in merito alla 31esima giornata di campionato. Per la Roma, uscita sconfitta per 3-1 da Torino, squalifica per una giornata effettiva di gara per Amadou Diawara, dopo l’espulsione per doppia ammonizione nella sfida contro i granata. Il calciatore giallorosso salterà quindi la prossima sfida, nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta, in programma giovedì 22 aprile. Restano diffidati Veretout e Mancini.