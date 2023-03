Giudice Sportivo, un turno di stop per Cristante, Ibanez, Mancini e Nuno Santos

Sono state rese note le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito alla 27ª giornata di Serie A. Una giornata di squalifica a Bryan Cristante “per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un Assistente“. Oltre alla squalifica, per il centrocampista giallorosso è prevista una multa pari al valore di 10.000 euro. Un turno di stop per Ibanez, espulso al 32’ contro la Lazio per doppia ammonizione. Insieme a lui salteranno il match contro la Sampdoria anche Mancini e Nuno Santos.