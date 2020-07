Il campionato va verso la sua conclusione, ma intanto il Giudice Sportivo dirama il proprio comunicato dopo la terz’ultima giornata della Serie A. Gianluca Mancini, ammonito per la tredicesima volta in questa stagione, entra in diffida e dovrà stare attento contro il Torino per non saltare la Juventus. Brutte notizie, proprio per quanto riguarda la squadra granata, che contro la Roma non avrà Tomas Rincon per squalifica.