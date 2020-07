E’ stata una partita corretta tra Brescia e Roma con i soli Bruno Peres e Perotti ammoniti per i giallorossi. Per il terzino brasiliano, come comunicato dal Giudice Sportivo, è la terza sanzione in stagione, lontano un cartellino dall’entrata in diffida. Secondo giallo, invece, per l’esterno argentino. Resta a rischio invece Diawara su cui pendono quattro ammonizioni.