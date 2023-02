Roger Ibañez è l’unico nome tra i calciatori della Roma apparso nelle note rese ufficiali dal Giudice Sportivo, in merito al 22esimo turno di Serie A. La prossima squalifica per il difensore giallorosso scatterà alla decima ammonizione. Gli squalificati per il 23esimo turno sono invece: Esposito (Spezia), Parisi (Empoli), Arnautovic (Bologna), De Roon (Atalanta), Gonzalez (Lecce), Scalvini (Atalanta), Bremer (Juventus), Vasquez (Cremonese) e Zaccagni (Lazio).