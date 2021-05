Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefani Ginesio e dal Rappresentante dell’Aia Eugenio Tenneriello, ha reso note le decisioni assunte nella 36ª giornata di Serie A. Per la Roma da registrare la sesta ammonizione per Kumbulla, la prima per Santon e la seconda per Ebrima Darboe. Resta in diffida Jordan Veretout.

