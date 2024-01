Dopo la 21ª giornata di Serie A sono state rese note le decisioni prese dal Giudice Sportivo. In casa Roma, arriva la decima ammonizione per Paredes che salterà il match contro la Salernitana. Per Diego Llorente, invece, si tratta della quarta sanzione ricevuta in campionato e ora è entrato in diffida. Resta nella lista dei diffidati anche Kristensen.

legaseriea.it