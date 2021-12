Il tempo incalza come le partite e il Giudice Sportivo ha già comunicato le sue decisioni sugli anticipi di ieri. Alla Roma vanno 10mila euro di ammenda per lancio di oggetti nel corso della gara anche nel settore occupato dai tifosi dell’Atalanta. Per quanto riguarda le ammonizioni abbiamo la sesta per Mancini e Zaniolo e la quarta per Ibanez che entra in diffida.