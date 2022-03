Giudice Sportivo, 2.000 euro di ammenda alla Roma per “Aver ritardato di tre minuti l’inizio del secondo tempo”

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 30esima giornata di campionato, che ha visto la Roma imporsi sulla Lazio per 3-0 nel Derby della Capitale. Nessun provvedimento sanzionatorio per i tifosi (di entrambe le squadre) nonostante l’introduzione nell’impianto sportivo di materiale pirotecnico. Ammenda di 2.000 euro alla Roma per “Avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo della gara“. Dodicesima sanzione per Gianluca Mancini, settima per Karsdorp, terza per Sergio Oliveira e prima per Zalewski.