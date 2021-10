Giudice Sportivo, 10.000 euro di multa alla Roma per cori di matrice territoriale

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito al match disputato tra Roma e Napoli. 10.000 euro di multa alla società giallorossa per i cori di matrice territoriale intonati dai suoi sostenitori nei confronti dei tifosi avversari. Terza sanzione per Gianluca Mancini e Jordan Veretout, seconda per Rick Karsdorp e Tammy Abraham. Squalifica per una giornata effettiva di gara per José Mourinho, prima sanzione anche per il collaboratore Nuno Santos. Si legge inoltre in una nota della Serie A:

“In relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen (Soc. Napoli) dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico”.