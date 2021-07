Giocatori e Mou, contatti a Trigoria

Il Tempo (E. Zotti) – Il primo giorno della Roma di José Mourinho è arrivato. L’era dello Special One è ufficialmente iniziata, con i giocatori che da oggi ricominceranno a presentarsi a scaglioni al Fulvio Bernardini: fino a giovedì mattina la squadra sarà impegnata a svolgere alcuni test atletici e fisioterapici in palestra con lo staff del nuovo allenatore. Dopo i test i giocatori faranno rientro a casa senza pernottare a Trigoria. Il primo vero allenamento agli ordini di Mourinho – la quarantena del portoghese finisce domani – andrà in scena nel tardo pomeriggio di giovedì, con tutta la squadra che scenderà simultaneamente in campo mentre venerdì e sabato è in programma una doppia seduta. Ieri intanto i giocatori di rientro dalle vacanze – Mancini, Pedro, Villar, Borja Mayoral, Karsdorp, Dzeko, El Shaarawy, Carles Perez, Santon e Diawara – si sono affacciati nel centro tecnico per sottoporsi al tampone molecolare.