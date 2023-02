Gioca la squadra che ha vinto contro l’Empoli

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non sono attese sorprese: dopo una calma settimana di lavoro la Roma dovrebbe ripartire dalla squadra che ha liquidato l‘Empoli nei primi sei minuti, con due calci d’angolo. Zalewski, continuerà a giocare a destra, con El Shaarawy confermato nella casella sinistra. Niente terzini di ruolo dunque: Spinazzola è infortunato, come Karsdorp che resta ancora un epurato, mentre Celik ha perso il posto dopo la serataccia di Coppa Italia contro la Cremonese. Anche la coppia di mediani, Cristante-Matic, sembra aver raggiunto un equilibrio, anche se non molto gradita all’allenatore: la Roma non a caso ha subito 10 gol in meno rispetto alle prime venturo partite dello scorso campionato. Davanti poi la notizia Incoraggiante viene da Lorenzo Pellegrini: dopo una settimana intera di allenamenti veri, finalmente è in grado di giocare una buona partita aiutando Dybala e Abraham.