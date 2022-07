Giannini: “Dybala sarebbe un colpo fantastico, il più entusiasmante dall’acquisto di Batistuta”

Giuseppe Giannini ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, commentando alcune situazioni di mercato, come la possibilità di vedere Paulo Dybala in giallorosso. Queste le sue parole:

Dybala alla Roma comincia a diventare plausibile.

Sarebbe un colpo fantastico. Il più entusiasmante dopo l’acquisto di Batistuta.

Sappiamo che cosa significò: lo scudetto del 2001.

Siamo a quei livelli. Un ingaggio da grande squadra. Porterebbe qualità, tanta qualità.

Perché sarebbe un innesto in grado di cambiare la Roma?

Perché andrebbe in qualche modo a rimpiazzare nell’immaginario dei tifosi quella figura che era Totti fino a pochi anni fa. E innescherebbe il medesimo entusiasmo tra i compagni di squadra. In questo momento il morale mi sembra già alto, con un arrivo del genere arriverebbe alle stelle.

Vediamo: lui e Abraham, più Zaniolo e Pellegrini a sostegno. Non male come attacco.

Sì, un attacco di alto rango. Le sensazioni che dà anche solo immaginarlo sono stuzzicanti. Ovviamente mi rendo conto benissimo che non è facile portarlo a casa. Preferirei parlarne quando vedo Dybala con la maglia addosso. Però è chiaro che sarebbe un acquisto eccellente.

Se resta Zaniolo. Se invece Zaniolo andasse via ed entrasse Dybala, la Roma ci guadagnerebbe ugualmente?

Non lo so, bisognerebbe conoscere a fondo quale tipo di Roma abbia in mente Mourinho. Si tratta di due giocatori completamente diversi, non si possono mettere a prescindere su due piatti della bilancia e misurarne il valore. Zaniolo non viene da una stagione particolarmente brillante, però è stato il suo gol a decidere la Conference League. Queste cose si dimenticano facilmente. Quando è servito, il suo contributo c’è stato.

Con un Dybala in più, dove potrebbe arrivare la Roma?

Speriamo di poterlo scoprire. Di diritto con le prime tre, a mio avviso. Con Dybala e Abraham davanti, una buona difesa, l’organizzazione in copertura che dà Mourinho penso proprio che possa inserirsi tra Juventus, Inter e Milan.

E a Dybala, viceversa, che cosa potrebbe dare la Roma?

Intanto grande affetto, grande calore. E di questi tempi non è poco per un calciatore, soprattutto per uno delle sue caratteristiche. Ritrovarsi ad essere l’idolo di una squadra che rappresenta la Capitale d’Italia credo sia una gran bella cosa. Lui è stato importante alla Juventus, ma a Roma scoprirebbe una piazza che non ha eguali per energia del tifo. E non penso rimpiangerebbe le glorie del passato.