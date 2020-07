Giallorossi in campo con la nuova maglia “ghiacciolo”

Il Messaggero (G.Lengua) – Oggi la Roma debutterà con la nuova prima maglia da gara, quella che verrà indossata per tutta la prossima stagione. Sarà l’ultima targata Nike, per via della rescissione del contratto con il marchio Usa che avrebbe dovuto vestire i giallorossi fino al 2024. La maglia che vedremo contro la Fiorentina è una rivisitazione di quella del 1978, definita “ghiacciolo” per le tonalità e per il design utilizzato da Gratton. Nel nuovo home kit le fase orizzontali si estendono sul petto, sfumando dal giallo al rosso. Sui pantaloncini sono riportati il numero in bianco e i dettagli in giallo, mentre i calzettoni hanno lo stesso motivo cromatico della maglia. Il lupetto di Gratton sarà presente sulla seconda divisa, che verrà presentata giovedì, in avorio con i bordi rosso pompeiano.