Giallorossi con Mancini, c’è Calhanoglu

Il Tempo (F. Biafora) – Sospiro di sollievo per Fonseca, che ritrova Mancini dopo il doppio tampone negativo ed è pronto ad affrontare il Milan. Per fermare Ibrahimovic, il portoghese si affiderà alla difesa a tre, schierando la sua Roma con il 3-4-2-1. L’ex Atalanta agirà affiancato da Ibanez e Kumbulla. L’unico dubbio di formazione in casa Roma è sulla fascia destra, dove Santon risulta essere in vantaggio su Bruno Peres e Karsdorp. Sponda Milan, invece, arriva la sorpresa Calhanoglu. Il provino svolto con il resto dei compagni ha dato le risposte sperate e il turco non soltanto sarà convocato, ma verrà lanciato da Pioli dal primo minuto alle spalle di Ibra.