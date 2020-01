Giallorosse col Bari e una svedese in più

Ricomincia il campionato della Roma Femminile. Dopo quasi un mese di pausa le giallorosse tornano in campo oggi alle 12 in casa della Pink Bari (diretta su Roma Tv e Timvision). Ci sarà anche Petronella Ekroth, l’ultimo rinforzo arrivato dal mercato di gennaio. Si rivedrà tra i titolari Giugliano, tornata regolarmente in gruppo dalla fine della scorsa settimana, dopo l’infortunio al ginocchio subito lo scorso 24 novembre nella partita contro la Juventus. Attualmente la Roma è terza in classifica, un punto sotto la Fiorentina e a +1 sul Milan, che ha però una gara da recuperare, motivo per cui già nella prima gara ufficiale del 2020 è vietato sbagliare. Lo scrive Il Tempo.