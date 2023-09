Giornata speciale per Giacomo Losi. L’ex difensore della Roma oggi spegne 88 candeline, un traguardo importante per una bandiera giallorossa. Losi è stato un giocatore simbolo tra gli anni ’50 e ’60, è stato capitano per oltre 300 partite. Si tratta del giocatore con più presenze nel club dopo Totti e De Rossi. “Tanti auguri, Core de Roma“, questo il messaggio condiviso sui social dalla Roma per celebrare il compleanno dell’ex giocatore ed allenatore che era stato soprannominato “Core de Roma” per la lunga militanza nella società.

Tanti auguri, 𝑪𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒐𝒎𝒂 🐺 Giacomo Losi compie 88 anni 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/EXCpvn0uUd — AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2023