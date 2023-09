Non arrivano buone notizie per José Mourinho dal ritiro della nazionale del neo ct Luciano Spalletti. Gianluca Mancini, sostituito ieri durante la partita con la Macedonia per un problema muscolare, questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro e sta per fare ritorno a Trigoria. Affaticamento muscolare all’adduttore della coscia destra per il 23 giallorosso. Anche Matteo Politano ha dovuto lasciare il ritiro per problemi fisici, al suo posto convocato Orsolini.