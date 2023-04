Già in 20mila per il Leverkusen

Il Tempo (M. Cirulli) – Già oltre 20mila biglietti acquistati per la sfida col Leverkusen. Immediatamente dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League, la Roma ha aperto la vendita dei biglietti per la gara d’andata contro il club tedesco il prossimo 11 maggio – la sfida di ritorno è invece programmata sette giorni dopo, alla BayArena.

Il portale della società è andato subito in tilt, creando code virtuali a cui, tuttavia, i romanisti sono ormai ampiamente abituati. In poco meno di ventiquattro ore sono stati infatti più di 20mila le persone che si sono assicurate un biglietto per la gara d’andata, in uno Stadio Olimpico che, verosimilmente, verrà riempito per l’ennesima volta in questa stagione e che potrà spingere così Pellegrini e compagni in una notte che vedrà la Roma tra le migliori quattro di una competizione europea per il terzo anno consecutivo consecutiva.

Si tratta, tuttavia, solo della prima fase di vendita. Da giovedì scorso, fino alle 15.59 di lunedì 24 aprile, infatti, solamente i possessori di un abbonamento in Serie A potranno acquistare un tagliando per la gara di Europa League, a un prezzo ribassato rispetto a quello che verrà proposto in vendita libera. Al termine di questa prima prelazione, inizierà la prevendita riservata agli abbonati nelle coppe, che durerà fino alle 15.59 di mercoledì 26 aprile, anche in questo caso a un prezzo dedicato.

La vendita libera inizierà invece alle ore 16 di mercoledì 26, quando ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.