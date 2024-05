La Gazzetta dello Sport (A. Pugliesi) – Ieri Florent Ghisolfi ha praticamente detto addio ai suoi tifosi. Con il Nizza che si è congedato dalla sua gente nella partita casalinga contro il Psg. Adesso per i rossoneri c’è l’ultima fatica in casa del Lille, domenica prossima, poi il direttore sportivo francese potrebbe essere libero da ogni impegno e iniziare a dedicarsi al progetto che gli è stato prospettato dai Friedkin. Intanto ieri Paulo Dybala ha lavorato a parte, oggi per lui il test per capire se potrà essere in campo domenica prossima contro il Genoa.