Ghini: “L’aria non è cambiata. Pallotta è assente da due anni mentre gli altri stranieri in Serie A sono presenti”

Massimo Ghini, attore e tifoso della Roma, è stato intervistato da ReteSport ed ha parlato anche dell’assenza di James Pallotta dalla Capitale. Queste le sue parole:

“La Roma? L’aria non è cambiata. Il problema nasce dall’assenza di Pallotta e di un gruppo dirigenziale vero. Non c’è mai uno che comanda veramente. I presidenti stranieri in Serie A sono tutti presenti, anche tramite delegati stretti. A Roma c’è Pallotta assente da due anni e un direttore sportivo che ogni anno prende il comando del club“.