Dopo aver saltato la Coppa d’Africa, Felix è tornato immediatamente in Nazionale. Il Ghana l’ha convocato per la partita contro la Nigeria e l’attaccante della Roma è partito titolare alla prima apparizione. Un bel premio per una stagione sta viaggiando tra alti e bassi. La sua partita, finita per 0-0, è durata 82 minuti. Il ritorno si giocherà martedì alle ore 19.