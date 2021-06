L’ex centrocampista della Roma Gerson ha parlato a Fla TV, salutando il Flamengo visto che è ormai un giocatore del Marsiglia. Ha parlato anche della sua esperienza italiana. Ecco le sue parole:

“La mia recente carriera è cambiata grazie a Jorge Jesus. In Italia ero stato messo da parte e dicevano che non mi avrebbero confermato. Ho anche pensato di lasciare il calcio. Poi il mister, che mi chiamava tutti i giorni, mi ha convinto a venire, dicendomi che contava molto su di me nel Flamengo”