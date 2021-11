Genoa, ufficiale l’esonero di Ballardini. È pronto Shevchenko

Dopo le notizie trapelate ieri, ora è ufficiale: Davide Ballardini non è più l’allenatore del Genoa. Fatale per il tecnico il pareggio per 2-2 contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato. A comunicarlo la stessa società rossoblù con questo messaggio: “Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione dimostrati“. Il sostituto sarà Andry Shevchenko con cui è stato raggiunto già un accordo: pronto un contratto triennale per l’ex ct dell’Ucraina da circa 2,5 milioni l’anno. Il Grifone al ritorno della sosta dovrà vedersela proprio contro la Roma.

