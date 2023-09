Il centrocampista del Genoa Morten Thorsby, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 4-1 con la Roma. Queste le sue parole:

Il tuo ingresso?

“Non è mai facile entrare senza riscaldamento, però poi ti abitui e riesci a giocare”.

Erano arrivate un po’ di critiche nei giorni scorsi.

“Sì, ma stiamo lavorando sotto tutti gli aspetti. Sappiamo che dobbiamo migliorare, siamo stati anche troppo bassi e dobbiamo migliorare. Sono contento di aver contribuito con un gol, i nostri attaccanti hanno bisogno dell’aiuto dei centrocampisti”.

Il tuo ruolo?

“Devo essere sempre presente in area di rigore, sto lavorando per questo e contribuire con gol e assist. Sono contento della mia prestazione, secondo me siamo stati anche concreti nei momenti giusti, sappiamo che difendiamo bene ed è stata una vittoria importante”.

Gilardino vi ha trasmesso coraggio?

“Lo stadio ti aiuta tantissimo, ti dà l’energia. Abbiamo sfruttato i nostri spazi, abbiamo avuto il supporto dei tifosi che è sempre importante in partite come queste. Dobbiamo soffrire ma oggi abbiamo fatto bene”.