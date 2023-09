Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta per 4-1 con il Genoa. Queste le sue parole:

Da capitano della squadra come ti spieghi una partita così brutta?

“Ma questo non mi sento di dirlo, per quanto riguarda l’atteggiamento. Sulla partita abbiamo subito il gol all’inizio e abbiamo avuto una buona reazione. Poi ci hanno fatto il secondo e il terzo da angolo. Dobbiamo ripartire come squadra già da domenica perché non è accettabile che la Roma sia partita così”.

Come gruppo compatto come si esce da un momento così?

“Sarà sicuramente una partita con molta pressione domenica perché dobbiamo per forza vincere. L’unico modo che conosco per uscire da un brutto momento è lavorare duramente ed è quello che farà sicuramente questo gruppo”.

L’equilibrio che deve avere la Roma è quello tra attacco e difesa, è quello che manca?

“Oggi è un po’ a parte. Hanno trovato subito un gol di una nostra uscita sbagliata e poi si sono chiusi lì fino al nostro pareggio, poi hanno fatto il due a uno. Ero convinto nel secondo tempo che avremmo pareggiato e invece da una loro ripartenza hanno trovato il 3 a 1. Ripeto non è accettabile che questa squadra qui abbia solo 5 punti in classifica”.

Siete andati sotto i tifosi ad ascoltarli, vorresti dire qualcosa tu a loro?

“Siamo andati lì per una questione di rispetto perché loro sanno che noi diamo sempre il massimo. Era un modo per dire che noi continueremo a lottare di più e meglio di quel che stiamo facendo perché adesso non basta e lo faremo per loro”.